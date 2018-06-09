"Нет большего счастья": Ефросинина трогательно поздравила сестру с днем рождения (фото)

Телеведущая считает ее замечательной мамой и другом

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила свою младшую сестру Лизу Ющенко с днем рождения. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

"С момента, как в моей семилетней жизни появилась Лиза, мама всегда повторяет одно: «Нет большего счастья для меня, чем знать, что вы дружите!» Когда восьмилетний Лизок тихо подкладывала кнопки на стул моему парню, а я потом «случайно» задевала ее голову своей ногой, нам казалось, что наша дружба навеки останется лишь маминой мечтой. Потом мы взрослели", - сказала она.

Фото: Маша Ефросинина и ее сестра Лиза Ющенко (instagram.com/mashaefrosinina)

Более того, по словам Ефросининой, сейчас они с Лизой делают все возможное, чтобы их дети также подружились.

"Потом рождались наши дочери. Потом мы одновременно забеременели нашими сыновьями. Теперь мы сами делаем всё, чтобы они дружили и уважали друг друга. Я же рада украдкой замечать, как мама тихо с улыбкой наблюдает за нами, когда мы всем нашим табором собираемся, и останавливается время", - подчеркнула телеведущая.

Фото: скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

В то же время пользователи сети уточнили, что достаточно хорошо понимают маму телеведущей.

"Как я понимаю вашу маму. У самой две взрослые дочери. И хотя за все это время они ни разу не поссорились, все равно тревога не покидает меня. А вы достаточно прогрессивный человек. С вами невозможно поссорится", - сказала пользователь Елена Пахмелкина.

"Очень душевно и трогательно написано", - подчеркнул юзер Наталия Алицетал.

"Вы действительно очень красивы с сестрой, хотя, по-моему, не похожи. Мы тоже с сестрой начали сближаться когда повзрослели", - уточнила пользователь Ольга Смаль.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая получила статус Почетного посла в Украине от Фонда ООН в области народонаселения, приняла участие в забавной фотосъемке, нарядившись в костюм популярного эмодзи – какашки.

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