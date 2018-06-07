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Маша Ефросинина в образе "какашки" повеселила сеть (видео)

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 15:57
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики телеведущей в очередной раз высоко оценили ее чувство юмор

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая получила статус Почетного посла в Украине от Фонда ООН в области народонаселения, приняла участие в забавной фотосъемке, нарядившись в костюм популярного эмодзи – какашки. При этом на своей Іnstagram-страничке Ефросинина опубликовала видео бэкстейджа съемки.

"Признаюсь честно, мне сильно хочется "надеть костюм г...на", когда я имею дело: с хамами, с тупондеями, с фамильярными и бестактными людьми, в ПМС", - подписала короткое видео Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина в забавной фотосъемке (видео: instagram.com/mashaefrosinina)

При этом позируя, Маша оставляет комментарии.

"Как видишь, я в своем любимом костюме… Я – вредина-говняшка", - смеется Ефросинина.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина (скрины из видео instagram.com/mashaefrosinina)

При этом подписчиков такой "эксперимент" телеведущей повеселил.

"С вашим лицом, Маша, это гавняшка превратилась в шоколадное мороженое", - пишет svetlanafoteini.

"Вот это отрыв! Как знакомо", - улыбается pasmurceva.

"Это очень смешно", - пишет anetlogvinova.

"Люблю вас за ваше чувство юмора", - отмечает levik12.

Скриншот поста instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина совсем недавно решилась на изменения своего привычного образа. Так, ведущая не побоялась изменить прическу и сделала себе ультрамодную сегодня густую челку.

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Теги: Маша Ефросинина
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