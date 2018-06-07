Маша Єфросиніна в образі "какашки" повеселила мережу (відео)

Підписники телеведучої в черговий раз високо оцінили її почуття гумору

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення, взяла участь у кумедній фотозйомці, вбравшись у костюм популярного емодзі – какашки. При цьому на своїй Іnstagram-сторінці Єфросиніна опублікувала відео зйомки бекстейджу.

"Зізнаюся чесно, мені дуже хочеться надіти костюм г...", коли я маю справу: з хамами, з тупондіями, з фамільярними і нетактовними людьми, в ПМС", - підписала коротке відео Маша Єфросиніна.

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 6 Черв 2018 в 7:04 PDT

Маша Єфросиніна у кумедній фотозйомці (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому позуючи, Маша залишає коментарі.

"Як бачиш, я в своєму улюбленому костюмі... Я – шкодина-говняшка", - сміється Єфросиніна.

Маша Єфросиніна (скріни з відео instagram.com/mashaefrosinina)

При цьому підписників такий "експеримент" телеведучої повеселив.

"З вашим обличчям, Маша, ця гавняшка перетворилася в шоколадне морозиво", - пише svetlanafoteini.

"Ось це відрив! Як знайомо", - посміхається pasmurceva.

"Це дуже смішно", - пише anetlogvinova.

"Люблю вас за ваше почуття гумору", - зазначає levik12.

Скріншот поста instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна зовсім недавно зважилася на зміни свого звичного образу. Так, ведуча не побоялася змінити зачіску і зробила собі ультрамодний сьогодні густий чубок.

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