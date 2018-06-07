Маша Єфросиніна в образі "какашки" повеселила мережу (відео)

Підписники телеведучої в черговий раз високо оцінили її почуття гумору
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення, взяла участь у кумедній фотозйомці, вбравшись у костюм популярного емодзі – какашки. При цьому на своїй Іnstagram-сторінці Єфросиніна опублікувала відео зйомки бекстейджу.
"Зізнаюся чесно, мені дуже хочеться надіти костюм г...", коли я маю справу: з хамами, з тупондіями, з фамільярними і нетактовними людьми, в ПМС", - підписала коротке відео Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна у кумедній фотозйомці (відео: instagram.com/mashaefrosinina)
При цьому позуючи, Маша залишає коментарі.
"Як бачиш, я в своєму улюбленому костюмі... Я – шкодина-говняшка", - сміється Єфросиніна.
Маша Єфросиніна (скріни з відео instagram.com/mashaefrosinina)
При цьому підписників такий "експеримент" телеведучої повеселив.
"З вашим обличчям, Маша, ця гавняшка перетворилася в шоколадне морозиво", - пише svetlanafoteini.
"Ось це відрив! Як знайомо", - посміхається pasmurceva.
"Це дуже смішно", - пише anetlogvinova.
"Люблю вас за ваше почуття гумору", - зазначає levik12.
Скріншот поста instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна зовсім недавно зважилася на зміни свого звичного образу. Так, ведуча не побоялася змінити зачіску і зробила собі ультрамодний сьогодні густий чубок.
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