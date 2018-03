Netflix випустить комедійний фільм про друзів і вино

Емі Барнс візьметься за зйомки своєї першої картини

Студія Netflix анонсувала дебют актриси Емі Полер в якості режисера повнометражного фільму. Артистка, відома роллю Леслі Ноуп в комедійному серіалі "Парки і зони відпочинку", стане не тільки режисером і продюсером картини, а й займе місце провідної актриси "Країни вина". Про це повідомляє Hollywood Reporter (THR).

Фільм розповість історію подорожі старих друзів в каліфорнійське портове місто Напа, яке відоме своїм виноробством. Там вони відсвяткують 50-річчя однієї з подруг. У акторський склад фільму також увійшли Майя Рудольф, Емілі Спайві, Паула Пелл, Тіна Фей, Рейчел Дреч і Ана Гастейер.

Над сценарієм проекту працюють Емілі Спайві і Ліз Каковскі, які раніше написали сценарії для серіалу "Остання людина на Землі". Початок зйомок "Країни вина" запланований на березень 2018 року.

It's happening—Amy Poehler's directorial debut, Wine Country, is coming soon to Netflix! Starring Amy Poehler, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Maya Rudolph, Emily Spivey and featuring Tina Fey. Get excited. Get real excited. pic.twitter.com/kZedPmzeVC