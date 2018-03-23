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Netflix випустить комедійний фільм про друзів і вино

STYLERЗірки        23.03.2018 - 15:07
Фото: NBC
Фото: NBC

Емі Барнс візьметься за зйомки своєї першої картини

Студія Netflix анонсувала дебют актриси Емі Полер в якості режисера повнометражного фільму. Артистка, відома роллю Леслі Ноуп в комедійному серіалі "Парки і зони відпочинку", стане не тільки режисером і продюсером картини, а й займе місце провідної актриси "Країни вина". Про це повідомляє Hollywood Reporter (THR).

Фільм розповість історію подорожі старих друзів в каліфорнійське портове місто Напа, яке відоме своїм виноробством. Там вони відсвяткують 50-річчя однієї з подруг. У акторський склад фільму також увійшли Майя Рудольф, Емілі Спайві, Паула Пелл, Тіна Фей, Рейчел Дреч і Ана Гастейер.

Над сценарієм проекту працюють Емілі Спайві і Ліз Каковскі, які раніше написали сценарії для серіалу "Остання людина на Землі". Початок зйомок "Країни вина" запланований на березень 2018 року.

 

Нагадаємо, що Роберт Дауні-молодший розповів про свою улюблену сцену з фільму "Месники: Війна нескінченності".

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Теги: вино, Netflix, кіно, фільми
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