Роберт Дауні-молодший розповів про свою улюблену сцені з фільму "Месники: Війна нескінченності"

Глядачі вже бачили цей момент

Актор Роберт Дауні-молодший, відомий ролю Залізної людини, зізнався, який саме момент з майбутнього фільму "Месники: Війна нескінченності" йому подобається найбільше. Відомо, що його персонаж не бере участі в цій сцені. Про це повідомляє видання Toronto Sun.

"Мою улюблену сцену фільму всі вже бачили. Ця та, де Тор повертається і каже: "Хлопці, а ви ще хто такі?" Потім кадр змінюється і ми бачимо Вартових Галактики. Цей момент продав мені фільм. Якби вся третя картина була б цією сценою, у нас все було б нормально", - поділився актор.

Глядачі вже бачили описану Дауні-молодшим сцену в самому кінці першого трейлера фільму:

Прем'єра "Месників: Війна Нескінченності" в Україні запланована на 26 квітня 2018 року.

Нагадаємо, що режисери "Месників: Війна Нескінченності" розповіли про зв'язок Таноса і Дарта Вейдера.