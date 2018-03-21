Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Роберт Дауні-молодший розповів про свою улюблену сцені з фільму "Месники: Війна нескінченності"

STYLERКіно        21.03.2018 - 17:39
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

Глядачі вже бачили цей момент

Актор Роберт Дауні-молодший, відомий ролю Залізної людини, зізнався, який саме момент з майбутнього фільму "Месники: Війна нескінченності" йому подобається найбільше. Відомо, що його персонаж не бере участі в цій сцені. Про це повідомляє видання Toronto Sun.

"Мою улюблену сцену фільму всі вже бачили. Ця та, де Тор повертається і каже: "Хлопці, а ви ще хто такі?" Потім кадр змінюється і ми бачимо Вартових Галактики. Цей момент продав мені фільм. Якби вся третя картина була б цією сценою, у нас все було б нормально", - поділився актор.

Глядачі вже бачили описану Дауні-молодшим сцену в самому кінці першого трейлера фільму:

Прем'єра "Месників: Війна Нескінченності" в Україні запланована на 26 квітня 2018 року.

Нагадаємо, що режисери "Месників: Війна Нескінченності" розповіли про зв'язок Таноса і Дарта Вейдера.

 

Сценарист "Месників" розповів про вихід нової частини "Матриці" Євген Кошовий з сім'єю, Катя Осадча та інші зірки на прем'єрі комедії "Кролик Петрик" (фото)
Теги: Marvel, кіно, фільми, актор
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top