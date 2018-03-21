Роберт Дауни-младший рассказал о своей любимой сцене из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Зрители уже видели этот момент

Актер Роберт Дауни-младший, известный ролю Железного человека, признался, какой момент из предстоящего фильма "Мстители: Война бесконечности" ему нравится больше всего. Известно, что его персонаж не участвует в этой сцене. Об этом сообщает издание Toronto Sun.

"Мою любимую сцену фильма все уже видели. Эта та, где Тор поворачивается и говорит: "Ребят, а вы еще кто такие?" Потом кадр меняется и мы видим Стражей Галактики. Этот момент продал мне фильм. Если бы вся третья картина была бы этой сценой, у нас все было бы нормально", - поделился актер.

Зрители уже видели описанную Дауни-младшим сцену в самом конце первого трейлера фильма:

Премьера "Мстителей: Война Бесконечности" в Украине запланирована на 26 апреля 2018 года.

Напомним, что режиссеры "Мстителей: Война Бесконечности" рассказали о связи Таноса и Дарта Вейдера.