Режиссеры "Мстителей: Война Бесконечности" рассказали о связи Таноса и Дарта Вейдера

Они считают, что антагонист предстоящего фильма в 10 раз хуже Темного лорда ситхов

Американские режиссеры Джо и Энтони Руссо предоставили больше информации о главном злодее предстоящего фильма "Мстителей: Война Бесконечности". По словам Энтони, они хотели сделать Таноса культовым злодеем вселенной Marvel. Об этом сообщает ComicBook.

"Если вы возьмете Дарта Вейдера и умножите его на десять… Наша задача — сделать Таноса выдающимся злодеем киновселенной Marvel. Это его роль в комиксах, это его роль в этих фильмах, а для того, чтобы стать выдающимся злодеем, нужно сделать что-то очень плохое", - признался режиссер.

Руссо утверждает, что "ставки невероятно высоки", и фанаты Marvel должны подготовиться к правильному восприятию этого образа. "Я хотел превратить Таноса в Дарта Вейдера для нового поколения. Он очень сильный и глубокий персонаж. Социопатический. Он не берет заложников. Я думаю, аудитории нужно подготовиться, прежде чем идти на фильм", - добавил он.

Премьера "Мстителей: Война Бесконечности" в Украине состоится 26 апреля 2018 года. Напомним, что недавно вышел второй трейлер предстоящего фильма.