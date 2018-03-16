В сети появился второй трейлер фильма "Мстители 3: Война бесконечности"

В видео показали главного антагониста картины

Киностудия Marvel представила второй трейлер супергеройского фильма "Мстители: Война бесконечности", премьера которого запланирована на 27 апреля 2018 года. Видео было опубликовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В ролике показана не только команда супергероев, но и главный злодей фильма Танос. "У него всегда была одна цель – уничтожить половину Вселенной. Если он соберет все Камни бесконечности, то ему для этого потребуется только щелкнуть пальцами", – говорится об антагонисте. Трейлер также показывает масштабную подготовку супергероев к предстоящему сражению.

Напомним, что "Мстители: Война бесконечности" станет первый голливудским фильмом, который полностью снят с помощью нового поколения стереоскопических камер IMAX.