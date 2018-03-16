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В сети появился второй трейлер фильма "Мстители 3: Война бесконечности"

STYLERКино        16.03.2018 - 16:51
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

В видео показали главного антагониста картины

Киностудия Marvel представила второй трейлер супергеройского фильма "Мстители: Война бесконечности", премьера которого запланирована на 27 апреля 2018 года.  Видео было опубликовано на YouTube-канале  Marvel Entertainment.

 В ролике показана не только команда супергероев, но и главный злодей фильма Танос. "У него всегда была одна цель – уничтожить половину Вселенной. Если он соберет все Камни бесконечности, то ему для этого потребуется только щелкнуть пальцами", – говорится об антагонисте. Трейлер также показывает масштабную подготовку супергероев к предстоящему сражению.

Напомним, что "Мстители: Война бесконечности" станет первый голливудским фильмом, который полностью снят с помощью нового поколения стереоскопических камер IMAX.

 

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Теги: супергерои, фильмы, трейлер
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