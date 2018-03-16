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У мережі з'явився другий трейлер фільму "Месники 3: Війна нескінченності"

STYLERКіно        16.03.2018 - 16:51
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

У відео показали головного антагоніста картини

Кіностудія Marvel представила другий трейлер супергеройського фільму "Месники: Війна нескінченності", прем'єра якого запланована на 27 квітня 2018 року. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

 У ролику показана не тільки команда супергероїв, а й головний лиходій фільму Танос. "У нього завжди була одна мета - знищити половину Всесвіту. Якщо він збере всі Камені нескінченності, то йому для цього буде потрібно лише клацнути пальцями", - йдеться про антагоніста. Трейлер також показує масштабну підготовку супергероїв до майбутнього бою.

Нагадаємо, що "Месники: Війна нескінченності" стане перший голлівудським фільмом, який повністю знятий за допомогою нового покоління стереоскопічних камер IMAX.

 

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Теги: супергерои, фільми, трейлер
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