У мережі з'явився другий трейлер фільму "Месники 3: Війна нескінченності"

У відео показали головного антагоніста картини

Кіностудія Marvel представила другий трейлер супергеройського фільму "Месники: Війна нескінченності", прем'єра якого запланована на 27 квітня 2018 року. Відео було опубліковано на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

У ролику показана не тільки команда супергероїв, а й головний лиходій фільму Танос. "У нього завжди була одна мета - знищити половину Всесвіту. Якщо він збере всі Камені нескінченності, то йому для цього буде потрібно лише клацнути пальцями", - йдеться про антагоніста. Трейлер також показує масштабну підготовку супергероїв до майбутнього бою.

Нагадаємо, що "Месники: Війна нескінченності" стане перший голлівудським фільмом, який повністю знятий за допомогою нового покоління стереоскопічних камер IMAX.