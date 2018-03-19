Режисери "Месників: Війна Нескінченності" розповіли про зв'язок Таноса і Дарта Вейдера

Вони вважають, що антагоніст майбутнього фільму в 10 разів гірший за Темного лорда ситхів

Американські режисери Джо і Ентоні Руссо надали більше інформації про головного лиходія майбутнього фільму "Месники: Війна Нескінченності". За словами Ентоні, вони хотіли зробити Таноса культовим лиходієм всесвіту Marvel. Про це повідомляє ComicBook.

"Якщо ви візьмете Дарта Вейдера і помножите його на десять ... Наше завдання - зробити Таноса видатним лиходієм кіновсесвіту Marvel. Це його роль в коміксах, це його роль в цих фільмах, а для того, щоб стати видатним лиходієм, потрібно зробити щось дуже погане", - зізнався режисер.

Руссо стверджує, що "ставки неймовірно високі", і фанати Marvel повинні підготуватися до правильного сприйняття цього образу. "Я хотів перетворити Таноса в Дарта Вейдера для нового покоління. Він дуже сильний і глибокий персонаж. Соціопатічний. Він не бере заручників. Я думаю, аудиторії потрібно підготуватися, перш ніж йти на фільм", - додав він.

Прем'єра "Месників: Війна Нескінченності" в Україні відбудеться 26 квітня 2018 року. Нагадаємо, що недавно вийшов другий трейлер майбутнього фільму.