Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Режисери "Месників: Війна Нескінченності" розповіли про зв'язок Таноса і Дарта Вейдера

STYLERКіно        19.03.2018 - 21:59
Фото: Marvel Studios
Фото: Marvel Studios

Вони вважають, що антагоніст майбутнього фільму в 10 разів гірший за Темного лорда ситхів

Американські режисери Джо і Ентоні Руссо надали більше інформації про головного лиходія майбутнього фільму "Месники: Війна Нескінченності". За словами Ентоні, вони хотіли зробити Таноса культовим лиходієм всесвіту Marvel. Про це повідомляє ComicBook.

"Якщо ви візьмете Дарта Вейдера і помножите його на десять ... Наше завдання - зробити Таноса видатним лиходієм кіновсесвіту Marvel. Це його роль в коміксах, це його роль в цих фільмах, а для того, щоб стати видатним лиходієм, потрібно зробити щось дуже погане", - зізнався режисер.

Руссо стверджує, що "ставки неймовірно високі", і фанати Marvel повинні підготуватися до правильного сприйняття цього образу. "Я хотів перетворити Таноса в Дарта Вейдера для нового покоління. Він дуже сильний і глибокий персонаж. Соціопатічний. Він не бере заручників. Я думаю, аудиторії потрібно підготуватися, перш ніж йти на фільм", - додав він.

Прем'єра "Месників: Війна Нескінченності" в Україні відбудеться 26 квітня 2018 року. Нагадаємо, що недавно вийшов другий трейлер майбутнього фільму.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У мережі з'явився другий трейлер фільму "Месники 3: Війна нескінченності" "На Україну мають звернути увагу": Жан Рено зустрівся з президентом України (фото)
Теги: Зоряні війни, Marvel, кіно, фільми
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top