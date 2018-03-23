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Netflix выпустит комедийный фильм о друзьях и вине

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 15:07
Фото: NBC
Фото: NBC

Эми Полер возьмется за съемки своей первой картины

Студия Netflix анонсировала дебют актрисы Эми Полер в качестве режиссера полнометражного фильма. Артистка, известная ролью Лесли Ноуп в комедийном сериале "Парки и зоны отдыха",  станет не только режиссером и продюссером картины, но и займет место ведущей актрисы "Страны вина". Об этом сообщает Hollywood Reporter (THR).

Фильм расскажет историю путешествия старых друзей в калифорнийский портовый город Напа, который известный своим виноделием. Там они отпразднуют 50-летие одной из подруг. В актерский состав фильма также вошли Майя Рудольф, Эмили Спайви, Паула Пелл, Тина Фэй, Рэйчел Дрэч и Ана Гастейер.

Над сценарием проекта работают Эмили Спайви и Лиз Каковски, которые ранее написали сценарии для сериала "Последний человек на Земле". Начало сьемок "Страны вина" запланировано на март 2018 года.

 

Напомним, что Роберт Дауни-младший рассказал о своей любимой сцене из фильма "Мстители: Война бесконечности". 

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Теги: вино, Netflix, кино, фильмы
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