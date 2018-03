Netflix выпустит комедийный фильм о друзьях и вине

Эми Полер возьмется за съемки своей первой картины

Студия Netflix анонсировала дебют актрисы Эми Полер в качестве режиссера полнометражного фильма. Артистка, известная ролью Лесли Ноуп в комедийном сериале "Парки и зоны отдыха", станет не только режиссером и продюссером картины, но и займет место ведущей актрисы "Страны вина". Об этом сообщает Hollywood Reporter (THR).

Фильм расскажет историю путешествия старых друзей в калифорнийский портовый город Напа, который известный своим виноделием. Там они отпразднуют 50-летие одной из подруг. В актерский состав фильма также вошли Майя Рудольф, Эмили Спайви, Паула Пелл, Тина Фэй, Рэйчел Дрэч и Ана Гастейер.

Над сценарием проекта работают Эмили Спайви и Лиз Каковски, которые ранее написали сценарии для сериала "Последний человек на Земле". Начало сьемок "Страны вина" запланировано на март 2018 года.

It's happening—Amy Poehler's directorial debut, Wine Country, is coming soon to Netflix! Starring Amy Poehler, Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Maya Rudolph, Emily Spivey and featuring Tina Fey. Get excited. Get real excited. pic.twitter.com/kZedPmzeVC