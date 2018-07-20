"Ні хвилини спокою!": Лілія Ребрик показала запальні танці на морі

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча похвалилася веселим відпочинком з родиною

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як вона разом зі всією сім'єю проводить відпочинок в Болгарії. Відповідні фотографії та відео Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Лілія Ребрик зробила кілька знімків своєї старшої доньки Діани, своїх батьків, а також показала, як вона сама весело проводить час разом із сім'єю.

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

"Приблизно такий внутрішній стан, коли ти на відпочинку з двома дітьми. Ні хвилини спокою!!! І це, скажу я Вам, щастя!" - так підписала кумедне відео телеведуча.

Публікація від Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 19 Лип 2018 в 3:42 PDT

А на другому відео зображена старша дочка Лілії Ребрик і її чоловіка, знаменитого хореографа Андрія Дикого, Діана.

"Всім, хто хоче посміхнутися, присвячується", - так підписано відео з запальними танцями дівчинки на березі моря.

Публікація від Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 18 Лип 2018 в 4:12 PDT

Крім того, Лілія Ребрик зізналася, що вони з чоловіком пішли на перше побачення, так як у них було безліч інших побачень, а от першого не було.

"Було друге, третє, п'яте, 25-е, 150-е...а першого так і не було. Наші стосунки зав'язалися на очах у всієї країни (тільки ми про це не здогадувалися), а потім все розвивалося настільки швидко, що було не до побачень", - написала Лілія.

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, Лілія Ребрик захопила шанувальників стрункою фігурою в купальнику.

Відео: РБК-Україна