"Ні в*тників, ні м*скалів!": російська актриса заступилася за Україну

Актриса вважає, що пропаганда - це політика

Відома російська актриса і співачка Аліка Смєхова заявила, що вона не побачила в Україні упередженого ставлення до себе через те, що вона з Росії.

Нічого того, про що говорять в РФ, немає, заявила вона в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

"Я працювала недавно в Україні і не побачила нічого того, що у нас кажуть. Ніхто мене ні в*тником, ні м*скалем не називав, всюди люди нормальні. Мені здається, це все політика", - підкреслила вона.

Відзначимо, відома радянська актриса Лія Ахеджакова, яка свого часу активно підтримувала Україну, розкритикувала дії українських чиновників через свою колеги. Ахеджакова назвала чиновників українського Мінкульту ідіотами і дурнями через рішення внести її колегу Алісу Фрейндліх в так званий "чорний список".