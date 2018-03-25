"Ни в*тников, ни м*скалей!": российская актриса заступилась за Украину

Актриса считает, что пропаганда - это политика

Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.

Ничего того, о чем говорят в РФ, нет, заявила она в интервью"Московскому комсомольцу".

"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни в*тником, ни м*скалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подчеркнула она.

Отметим, известная советская актриса Лия Ахеджакова, которая в свое время активно поддерживала Украину, раскритиковала действия украинских чиновников из-за своей коллеги. Ахеджакова назвала чиновников украинского Минкульта идиотами и дураками из-за решения внести ее коллегу Алису Фрейндлих в так называемый "черный список".

