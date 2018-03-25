Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Ни в*тников, ни м*скалей!": российская актриса заступилась за Украину

STYLERЗвёзды        25.03.2018 - 16:50
Фото: Алика Смехова (instagram.com/alika_smekhova)
Фото: Алика Смехова (instagram.com/alika_smekhova)

Актриса считает, что пропаганда - это политика

Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.

Ничего того, о чем говорят в РФ, нет, заявила она в интервью"Московскому комсомольцу".

"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни в*тником, ни м*скалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подчеркнула она.

Отметим, известная советская актриса Лия Ахеджакова, которая в свое время активно поддерживала Украину, раскритиковала действия украинских чиновников из-за своей коллеги. Ахеджакова назвала чиновников украинского Минкульта идиотами и дураками из-за решения внести ее коллегу Алису Фрейндлих в так называемый "черный список". 
 

 

"И бросить жалко, и нести тяжело": политолог указал на фатальные ошибки Кремля "Фашистское болото": Гарри Каспаров спрогнозировал судьбу путинского режима
Теги: Россия, война в Украине, ватники
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top