"Бідна країна": одіозна Лоліта поскаржилася на русофобів в Болгарії

Лоліта (фото: wikipedia.org)

Лоліта впала в істерику через те, що болгари оголосили санкції російським туристам

Епатажна естрадна співачка Лоліта Мілявська, яку нещодавно підняли на сміх за вбрання на Юрмалі, образилася на жителів Болгарії. Про це пише видання "Дні.ру".

За словами Лоліти, яка сама володіє нерухомістю в Болгарії, останнім часом вона стала помічати негативне ставлення корінних жителів до росіян.

"Те, що почалася в Болгарії - абсолютне безумство. Російські люди, які приїжджають, щоб підтримувати місцеву економіку, радіти місцевій культурі і кухні, відчувають відкриту ненависть зі сторони болгар, причому незрозуміло, за що. Наші люди купують там квартири, завжди із задоволенням приїжджають до Болгарії, тому що країна дуже проста, без пафосу, тому що там хороша екологія... А тепер на будинку часто можна побачити написи: "Росіянам не продаємо", "Очистимо Болгарію від рускіх", - сказала вона.

Опальній виконавиці часто відключають світло і воду. Це, за її словами, стосується і інших громадян РФ.

"Це вже патологія. Тільки я ніяк не можу зрозуміти, за що злиденна країна Болгарія оголосила санкції російським туристам", - поскаржилася Лоліта.

Це, за словами артистки-українофобки, позначиться на самій Болгарії.

"Якщо я не приїду, ви втратите робочі місця і гроші, які я могла б вкласти у вашу економіку", - пояснила Вона.

Нагадаємо, що Лоліта народилася в Мукачево, а вперше вийшла на сцену в Одесі, де зародився знаменитий союз співачки з Олександром Цекало. У Києві, до речі, у одіозної виконавиці живуть мама і дочка. При цьому Лоліта не раз негативно висловлювалася про українців і українську владу. Часто її називають співачкою-запроданкой.

Відео: РБК-Україна

Раніше китайські прикордонники не хотіли пропускати Лоліту, прийнявши її за чоловіка.