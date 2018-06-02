Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Нижче плінтуса": Регіну Тодоренко висміяли в мережі за фото з російським репером

STYLERЗірки        02.06.2018 - 14:02
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У відповідь на слова кривдників вона "широко посміхається"

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко опинилася в центрі гучного скандалу через фото з російським репером Віктором Гостюхіним (Вітя АК). Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ось така коллаба з Вітя АК трапилася пару днів назад. Здогадуєтеся, що ми робили спільно? Інтим не пропонувати", - підписала фото вона.

Фото: Регіна Тодоренко і Вітя АК (instagram.com/reginatodorenko)

Слід уточнити, що на самому знімку телеведуча позує в шортах, чоботях і блузці. При цьому поруч біля неї сидить Віктор Гостюхін.

Фото: скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Це стало причиною того, що користувачі мережі почали стверджувати, що телеведуча "опустилася нижче плінтуса".

"Блін, опустилася нижче плінтуса", - вважає користувач "lerik41".

"Наряд просто жах. Убийте стиліста, який вас так нарядив", - підкреслив юзер "Ольга Шабалтас.

"З кого-сь жовч прямо через край. Постаріла, пострашніла, докотилася", - сказав користувач Юлія Кравцова.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Це стало причиною досить жорсткої відповіді з боку Тодоренко.

"Ви мене просто умиляете. Виклала фото з Вітею, а в коментарях отримала стільки неприємних моментів. І як же я зараз широко посміхаюся, коли розумію – майже кожен з вас знає рядки з пісні Віті, і ще ширше посміхаюся, коли усвідомлюю, що всі ви дивитеся фільми на піратських сайтах. Законослухняні ви мої, старанні ви мої, любі ви мої. Засудження завжди починайте з себе, а вже потім пускайте жовч у коментарях", - сказала ведуча.

Фото: скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, відома українська телеведуча Регіна Тодоренко потрапила в лікарню. Її терміново госпіталізували з пієлонефритом – запаленням нирок. "А потім в нирку постукав пієлонефрит", - пише Тодоренко.

Регіна опублікувала фото, на якому зображена лежачою під крапельницею в медичному закладі.

Як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах (video.rbc.ua)

Остапчук показав зворушливе фото з хрещення сина Канал відомого українського пранкера заблокували в Youtube: розкрито подробиці
Теги: Регіна Тодоренко, телеведущая, Сеть
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top