"Нижче плінтуса": Регіну Тодоренко висміяли в мережі за фото з російським репером

У відповідь на слова кривдників вона "широко посміхається"

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко опинилася в центрі гучного скандалу через фото з російським репером Віктором Гостюхіним (Вітя АК). Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ось така коллаба з Вітя АК трапилася пару днів назад. Здогадуєтеся, що ми робили спільно? Інтим не пропонувати", - підписала фото вона.

Фото: Регіна Тодоренко і Вітя АК (instagram.com/reginatodorenko)

Слід уточнити, що на самому знімку телеведуча позує в шортах, чоботях і блузці. При цьому поруч біля неї сидить Віктор Гостюхін.

Фото: скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Це стало причиною того, що користувачі мережі почали стверджувати, що телеведуча "опустилася нижче плінтуса".

"Блін, опустилася нижче плінтуса", - вважає користувач "lerik41".

"Наряд просто жах. Убийте стиліста, який вас так нарядив", - підкреслив юзер "Ольга Шабалтас.

"З кого-сь жовч прямо через край. Постаріла, пострашніла, докотилася", - сказав користувач Юлія Кравцова.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Це стало причиною досить жорсткої відповіді з боку Тодоренко.

"Ви мене просто умиляете. Виклала фото з Вітею, а в коментарях отримала стільки неприємних моментів. І як же я зараз широко посміхаюся, коли розумію – майже кожен з вас знає рядки з пісні Віті, і ще ширше посміхаюся, коли усвідомлюю, що всі ви дивитеся фільми на піратських сайтах. Законослухняні ви мої, старанні ви мої, любі ви мої. Засудження завжди починайте з себе, а вже потім пускайте жовч у коментарях", - сказала ведуча.

Фото: скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, відома українська телеведуча Регіна Тодоренко потрапила в лікарню. Її терміново госпіталізували з пієлонефритом – запаленням нирок. "А потім в нирку постукав пієлонефрит", - пише Тодоренко.

Регіна опублікувала фото, на якому зображена лежачою під крапельницею в медичному закладі.

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