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"Ниже плинтуса": Регину Тодоренко высмеяли в сети за фото с российским рэпером

STYLERЗвёзды        02.06.2018 - 14:02
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В ответ на слова обидчиков она "широко улыбается"

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко оказалась в центре громкого скандала из-за фото с российским рэпером Виктором Гостюхиным (Витя-АК). Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

"Вот такая коллаба с Витя-АК случилась пару дней назад. Догадываетесь, что мы делали совместно? Интим не предлагать", - подписала она фото.

Фото: Регина Тодоренко и Витя-АК (instagram.com/reginatodorenko)

Следует уточнить, что на самом снимке телеведущая позирует в шортах, сапогах и блузке. При этом рядом возле нее сидит Виктор Гостюхин.

Фото: скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Это стало причиной того, что пользователи сети посчитали, что телеведущая "опустилась ниже плинтуса".

"Блин, ниже плинтуса опустилась", - считает пользователь "lerik41".

"Наряд просто ужас. Убейте стилиста, который вас так нарядил", - подчеркнул юзер "Ольга Шабалтас.

"Из кого-то желчь прямо через край. Постарела, пострашнела, докатилась", - сказал пользователь Юлия Кравцова.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Это стало причиной весьма жесткого ответа со стороны Тодоренко.

"Вы меня просто умиляете. Выложила фото с Витей, а в комментариях получила столько неприятных моментов. И как же я сейчас широко улыбаюсь, когда понимаю – почти каждый из вас знает строчки из песни Вити, и еще шире улыбаюсь, когда осознаю, что все вы смотрите фильмы на пиратских сайтах. Законопослушные вы мои, прилежные вы мои, честные вы мои. Осуждение всегда начинайте с себя, а уж потом пускайте желчь в комментариях", - сказала ведущая.

Фото: скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, известная украинская телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Ее срочно госпитализировали с пиелонефритом – воспалением почек. "А потом в почку постучался пиелонефрит", - пишет Тодоренко.

Регина опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей под капельницей в медицинском учреждении.

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Теги: Регина Тодоренко, телеведущая, Сеть
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