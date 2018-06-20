"Подобається цей образ": Віра Брежева здивувала фанів знімками п'ятирічної давнини

На фото вона позує в білій сукні з корсетом і величезним солом'яним капелюхом

Популярна 36-річна співачка Віра Брежнєва, поділилася з фанами фото, де вона позує в незвичному образі. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/ververa

Віра уточнила, що ця фотосесія зроблена ще п'ять років тому, в 2013 році.

Фото: instagram.com/ververa

На знімках, які виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в білій сукні з корсетом і величезним солом'яним капелюхом.

Фото: instagram.com/ververa

"Tbt #2013 #добрий день у мене сьогодні. Як же мені подобається цей образ. Рада, що і вам", - підписала фото Брежнєва.

Скріншот поста (instagram.com/ververa)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки.

"Красуня", "Чарівна дівчина", "Незрівнянна жінка", "Чудова", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Раніше повідомлялося, що донька Віри Брежнєвої вразила схожістю з "зоряною" мамою.

Diva Ані Лорак