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"Подобається цей образ": Віра Брежева здивувала фанів знімками п'ятирічної давнини

STYLERЗірки        20.06.2018 - 18:36
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

На фото вона позує в білій сукні з корсетом і величезним солом'яним капелюхом

Популярна 36-річна співачка Віра Брежнєва, поділилася з фанами фото, де вона позує в незвичному образі. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/ververa

Віра уточнила, що ця фотосесія зроблена ще п'ять років тому, в 2013 році.

 

Фото: instagram.com/ververa

На знімках, які виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позує в білій сукні з корсетом і величезним солом'яним капелюхом.

Фото: instagram.com/ververa

"Tbt #2013 #добрий день у мене сьогодні. Як же мені подобається цей образ. Рада, що і вам", - підписала фото Брежнєва.

Скріншот поста (instagram.com/ververa)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки.

"Красуня", "Чарівна дівчина", "Незрівнянна жінка", "Чудова", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Раніше повідомлялося, що донька Віри Брежнєвої вразила схожістю з "зоряною" мамою.

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