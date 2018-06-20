"Нравится этот образ": Вера Брежева удивила фанов снимками пятилетней давности

На фото она позирует в белом платье с корсетом и огромной соломенной шляпой

Популярная 36-летняя певица Вера Брежнева, поделилась с фанами фото, где она позирует в необычном образе. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/ververa

Вера уточнила, что эта фотосессия сделана еще пять лет назад, в 2013 году.

Фото: instagram.com/ververa

На снимках, которые исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в белом платье с корсетом и огромной соломенной шляпой.

Фото: instagram.com/ververa

"Tbt #2013 #хороший день у меня сегодня. Как же мне нравится этот образ. Рада, что и вам", - подписала фото Брежнева.

Скриншот поста (instagram.com/ververa)

Пользователи соцсети были в восторге от такого образа любимой певицы.

"Красавица", "Очаровательная девушка", "Бесподобная женщина", "Великолепна", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Ранее сообщалось, что дочь Веры Брежневой поразила сходством со "звездной" мамой.

Diva Ани Лорак