"Нравится этот образ": Вера Брежева удивила фанов снимками пятилетней давности

На фото она позирует в белом платье с корсетом и огромной соломенной шляпой
Популярная 36-летняя певица Вера Брежнева, поделилась с фанами фото, где она позирует в необычном образе. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/ververa
Вера уточнила, что эта фотосессия сделана еще пять лет назад, в 2013 году.
Фото: instagram.com/ververa
На снимках, которые исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в белом платье с корсетом и огромной соломенной шляпой.
Фото: instagram.com/ververa
"Tbt #2013 #хороший день у меня сегодня. Как же мне нравится этот образ. Рада, что и вам", - подписала фото Брежнева.
Скриншот поста (instagram.com/ververa)
Пользователи соцсети были в восторге от такого образа любимой певицы.
"Красавица", "Очаровательная девушка", "Бесподобная женщина", "Великолепна", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)
Ранее сообщалось, что дочь Веры Брежневой поразила сходством со "звездной" мамой.
Diva Ани Лорак