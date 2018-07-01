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"Треба бути скромніше": шанувальники присоромили Аліну Гросу за вульгарні знімки (фото)

STYLERЗірки        01.07.2018 - 18:00
Фото: (instagram.com/alina_grosu)
Фото: (instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі відзначають яскраву сексуальну поведінку співачки

Скандальна українська артистка Аліна Гросу, яка перебралася жити в Росію, опублікувала чергову фотографію в Instagram, на якій частково оголена. На знімку дівчина демонструє стрункі ноги в довгих чоботях.

"Хлопці, кажуть, саме весна - пора любові, коли ти весь такий окрилений ходиш, закоханий/влюбливий... але чомусь у мене зовсім не так, я саме в червні щороку ходжу з посмішкою на обличчі і якоюсь особливою чутливістю в серці... а ви як? В яку пору року вас накриває любовна лихоманка?))", — написала під фото співачка.

Скріншот поста облікового записуinstagram.com/alina_grosu)

Фото: (instagram.com/alina_grosu)

В коментарях шанувальники артистки неоднозначно похвалили її за "сексуальність". Одні вважають це поліпшенням образу молодої артистки, інші назвали фотографію "срамотою" і порадили соромитися таких знімків.

"Бджілка зросла, не те слово)", "Не, ну це сексуально)", "Треба бути скромніше", "Дуже сексуально і красиво, Ви розумниця ))", "Дуже сексуальна, молодець!", "Аліна ти що, хочеш сексу?", "Чудово виглядаєте", "Аліна ти сексі-бджілка, тобі теж кохання", — пишуть користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта (instagram.com/alina_grosu)

Сама Гросу також відповіла на коментарі передплатників.

"Хочеться бути з людиною, який подобається/якого любиш... я, на жаль, давно вже втратила інтерес до тусовок, до скороминучих захоплень. І взагалі я досить моногамна:) але люблю фліртувати..", – написала виконавиця у відповідь на численні запитання.

Скріншот коментаря поста аккаунта (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що нещодавно Аліна Гросу поскаржилася на свою матір. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, де опублікувала пікантне фото.

Відео: video.rbc.ua

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