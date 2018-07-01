"Нужно быть поскромнее": поклонники пристыдили Алину Гросу за вульгарные снимки (фото)

Пользователи сети отмечают яркое сексуальное поведение певицы

Скандальная украинская артистка Алина Гросу, которая перебралась жить в Россию, опубликовала очередную фотографию в Instagram, на которой частично обнажена. На снимке девушка демонстрирует стройные ноги в длинных сапогах.

"Ребят, говорят, именно весна - пора любви, когда ты весь такой окрылённый ходишь, влюбленный/влюбчивый... но почему-то у меня совсем не так, я именно в июне каждый год хожу с улыбкой на лице и какой-то особенной чувствительностью в сердце... а вы как? В какое время года вас накрывает любовная лихорадка?))", — написала под фото певица.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/alina_grosu)

Фото: (instagram.com/alina_grosu)

В комментариях поклонники артистки неоднозначно похвалили ее за сексуальность. Одни посчитали это улучшением образа молодой артистки, другие назвали фотографию "срамотой" и посоветовали постыдиться таких снимков.

"Бджілка виросла, не то слово)", "Не ну это сексуально)", "Нужно быть поскромнее", "Очень секси и красиво, Вы умница ))", "Очень сексуальная, молодец!", "Алина ты что, секса хочешь?", "Великолепно выглядите", "Алина ты секси-пчелка, тебе тоже любви", — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта (instagram.com/alina_grosu)

Сама Гросу также ответила на комментарии подписчиков.

"Хочется быть с человеком, который нравится/которого любишь... я к сожалению, давно уже потеряла интерес к тусовкам, мимолетным увлечениям. И вообще я достаточно моногамна:) но флиртовать люблю..", – написала исполнительница в ответ на многочисленные вопросы.

Скриншот комментария поста аккаунта (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что недавно Алина Гросу пожаловалась на свою мать. Об этом она написала на своей странице в Instagram, где опубликовала пикантное фото.

Видео: video.rbc.ua