"Потрібно встигнути полінуватися": Горбунов та Осадча показали знімки з пляжного відпочинку (фото)

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Подружжя публікують фотографії зі спільної відпустки

Протягом кількох днів на сторінках зіркової пари в соціальних мережах публікуються фотографії з відпочинку. Більшість знімків розміщені на сторінці Каті Осадчої в Instagram, Юрія Горбунова лише одне фото з курорту.

Катя Осадча, ведуча програми "Світське життя", в переважній більшості викладає історії. На них видно, що дівчина ніжиться на сонечку, ходить по берегу моря і біля басейну.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

"Лінь, літо, лайк) Що встигнути зробити влітку? Треба встигнути полінуватися) а вам що потрібно встигнути? :)", — підписала Катя одну з фотографій, опублікованих у профілі.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kosadcha

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Юрій Горбунов опублікував знімок, на якому він лежить на шезлонгу біля басейну.

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

У коментарях його знімок викликав масу коментарів, суть яких зводиться до звинувачення у спробах приховати недоліки фігури за допомогою глибокого вдиху.

"Живіт не втягуй", "Ні, він був повинен лягти і видути живіт!!! Що за коментарі нетактовні: втягнув живіт, живіт не втягнув"... прекрасне фото", "Коментують всі з "ідеальними" фігурами...!!!!", "Глибокий вдих", " Бобер видихай)))", — пишуть користувачі мережі під фотографією Горбунова.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, що популярна телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мережу фотографією в купальнику.

Відео: (video.rbc.ua)