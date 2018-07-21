"Потрібно встигнути полінуватися": Горбунов та Осадча показали знімки з пляжного відпочинку (фото)

Подружжя публікують фотографії зі спільної відпустки
Протягом кількох днів на сторінках зіркової пари в соціальних мережах публікуються фотографії з відпочинку. Більшість знімків розміщені на сторінці Каті Осадчої в Instagram, Юрія Горбунова лише одне фото з курорту.
Катя Осадча, ведуча програми "Світське життя", в переважній більшості викладає історії. На них видно, що дівчина ніжиться на сонечку, ходить по берегу моря і біля басейну.
Фото: (instagram.com/kosadcha)
"Лінь, літо, лайк) Що встигнути зробити влітку? Треба встигнути полінуватися) а вам що потрібно встигнути? :)", — підписала Катя одну з фотографій, опублікованих у профілі.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/kosadcha
Фото: (instagram.com/kosadcha)
Юрій Горбунов опублікував знімок, на якому він лежить на шезлонгу біля басейну.
Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)
У коментарях його знімок викликав масу коментарів, суть яких зводиться до звинувачення у спробах приховати недоліки фігури за допомогою глибокого вдиху.
"Живіт не втягуй", "Ні, він був повинен лягти і видути живіт!!! Що за коментарі нетактовні: втягнув живіт, живіт не втягнув"... прекрасне фото", "Коментують всі з "ідеальними" фігурами...!!!!", "Глибокий вдих", " Бобер видихай)))", — пишуть користувачі мережі під фотографією Горбунова.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/gorbunovyuriy
Нагадаємо, що популярна телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мережу фотографією в купальнику.
Відео: (video.rbc.ua)