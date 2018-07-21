"Нужно успеть полениться": Горбунов и Осадчая показали снимки с пляжного отдыха (фото)

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Супруги публикуют фотографии с совместного отпуска

В течение нескольких дней на страницах звездной пары в социальных сетях публикуются фотографии с отдыха. Большинство снимков размещены на странице Кати Осадчей в Instagram, у Юрия Горбунова лишь одно фото с курорта.

Катя Осадчая, ведущая программу "Светская жизнь", в преимущественном большинстве выкладывает истории. На них видно, что девушка нежится на солнышке, ходит по берегу моря и возле бассейна.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

"Лень, лето, лайк) Что нужно успеть сделать летом? Надо успеть полениться) а вам что нужно успеть? :)", — подписала Катя одну из фотографий, опубликованных в профиле.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kosadcha

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Юрий Горбунов опубликовал снимок, на котором он лежит на шезлонге возле бассейна.

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях его снимок вызвал массу комментариев, суть которых сводится к обвинениям в попытках скрыть несовершенства фигуры посредством глубокого вдоха.

"Живот не втягивай", "Нет, он был должен лечь и выдуть живот!!! Что за комментарии бестактные: живот втянул, живот не втянул"... прекрасное фото", "Комментируют все с "идеальными" фигурами...!!!!", "Глубокий вдох", " Бобер выдыхай)))", — пишут пользователи сети под фотографией Горбунова.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, что популярная телеведущая Леся Никитюк ошеломила сеть фотографией в купальнике.

Видео: (video.rbc.ua)