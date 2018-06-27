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"Про тата не згадує": TAYANNA відверто розповіла про стосунки з батьком своєї дитини

STYLERЗірки        27.06.2018 - 21:51
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Співачка поділилася подробицями виховання сина

Українська співачка TAYANNA розповіла про стосунки з батьком своєї дитини. Про це повідомляє Viva.

Зірка сама виховує сина, якому скоро виповниться шість років. Батько дитини з ним не бачиться і не бере участі у вихованні.

"На жаль, він не бере участі у вихованні. Абсолютно ніякого. Можливо, і на щастя, не знаю. Але у Даніеля немає нестачі в чоловічому спілкуванні. Тому що у мене троє братів молодших - це його три дядька, у нього дідусь є. Про тата він в принципі не згадує і не сумує", - розповіла співачка.

Фото: TAYANNA з сином (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Зірка зазначила, що її син дуже активний, ходить на розвиваючі гуртки.

"Йому вже буде шість років в жовтні. Він, звичайно, ходить на різні гуртки розвиваючі, на танці - то, що йому подобається. Тобто я прислухаюся до його побажань. І ось зараз я вже почала помічати, що він сам хоче читати, він несе мені книгу, він хоче сам букви вивчати", - зазначила TAYANNA.

Нагадаємо, як Даша Астаф'єва підірвала мережу гарячим відео з концерту.

"Чи зрозуміє все, хто був на концерті в суботу", - підписала публікацію Астаф'єва. На кадрах видно, як зірка цілується з двома дівчатами на сцені поспіль.

У залі шанувальники співачки тут же стали знімати дію на телефони.

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Теги: TAYANNA, співачка, Татьяна Решетняк
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