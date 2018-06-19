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"Хмарні ворота і захмарні Неангели": Віка та Слава повеселилися у Чикаго (фото)

STYLERЗірки        19.06.2018 - 18:35

Віка Смеюха і Слава Камінська поділилися фото з гастрольного туру

Відомий український дует "НеАнгели" зараз перебуває на гастролях в Америці. Солістки продовжують ділитися своїми враженнями та новими барвистими знімками з гастрольного туру на своїх сторінках у соцмережах.

Дівчата вже встигли погуляти по Чикаго і відвідати всі найпопулярніші місця міста. Віка Смеюха поділилася зі своїми фоловерами спільними фото зі Славою Камінською.

 

Фото: "Неангели" в Чикаго (instagram.com/vikanablack)

Співачки в захваті від міста. Вони вже побували біля відомої скульптури Клауд-Гейт, Чиказького театру і президентського готелю.

"Славнозвісна квасолина Чикаго! Відображає хмарочоси і все місто. Дуже здорово! Хмарні ворота (Клауд-Гейт) і захмарні НеАнгели", - підписала один зі знімків Віка.

Скріншот публікації (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники групи в захваті від солісток. "Мегапозитивні, шикарні дівчата, мегакрасавицы", - коментують підписники фото.

Скріншоти коментарів до публікацій (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, телеведуча Катя Осадча вразила мережу цікавим знімком на мітлі.

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Теги: чикаго, Слава Каминская, НеАнгелы, Вікторія Смеюха
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