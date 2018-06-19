"Облачные врата и заоблачные НеАнгелы": Вика и Слава повеселились в Чикаго (фото)

Вика Смеюха и Слава Каминская поделились фото с гастрольного тура

Известный украинский дуэт "НеАнгелы" сейчас находится на гастролях в Америке. Солистки продолжают делиться своими впечатлениями и новыми красочными снимками из гастрольного тура на своих страницах в соцсетях.

Девушки уже успели погулять по Чикаго и посетить все самые популярные места города. Вика Смеюха поделилась со своими подписчиками совместными фото со Славой Каминской.

Фото: "НеАнгелы" в Чикаго (instagram.com/vikanablack)

Певицы в восторге от города. Они уже побывали у известной скульптуры Клауд-Гейт, Чикагского театра и президентского отеля.

"Знаменитейшая фасолина Чикаго! Отражает небоскребы и весь город. Очень здорово! Облачные врата (Клауд-Гейт) и заоблачные НеАнгелы", - подписала один из снимков Вика.

Скриншот публикации (instagram.com/vikanablack)

Поклонники группы в восторге от солисток. "Мегапозитивные, шикарные девушки, мегакрасавицы", - комментируют подписчики фото.

Скриншоты комментариев к публикациям (instagram.com/vikanablack)

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