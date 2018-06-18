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"Осторожнее на поворотах": Катя Осадчая на метле повеселила сеть

STYLERЗвёзды        18.06.2018 - 14:14
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Фанаты телеведущей подыграли ей и предположили, что ее шляпку сдуло ветром

Популярная телеведущая Катя Осадчая решила немного повеселиться, разбавив "гламурные" фото на своей instagram-страничке забавным домашним снимком. Так, на фото Осадчая словно собирается взлететь на метле. Конечно же, с первой ассоциацией подписчики украинской телеведущей назвали ее "ведьмочкой".

"Главное в нашем деле - чувство юмора)) #парковкадлямелтибезкоштовна #полетіли", - подписала снимок Осадчая, сопроводив его хештегами.

Катя Осадчая на метле

Катя Осадчая на метле (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей поспешили подыграть ей.

"Катя, полегче на поворотах!" – улыбается liliiadulskaia.

"О! У Кати новый транспорт", - подшучивает ageevyuri.

"Судя по метле - ведьма... Судя по очкам - боится света... Ведьмочка вампирша?" – смеется ivan.ormanzhi.

"Скорость превысила и шляпку сдуло?" – пишет perepilica3107.

"Хороший выбор авто. Главное, что вам идет", - комментирует oursounl777.

Катя Осадчая

Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha

Телеведущая Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее подписчики телеведущей сравнили ее с выпускницей, после того, как Катя Осадчая появилась в атласном платье-футляре по щиколотку, с открытыми плечами

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Теги: Катя Осадчая
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