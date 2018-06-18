"Осторожнее на поворотах": Катя Осадчая на метле повеселила сеть

Фанаты телеведущей подыграли ей и предположили, что ее шляпку сдуло ветром
Популярная телеведущая Катя Осадчая решила немного повеселиться, разбавив "гламурные" фото на своей instagram-страничке забавным домашним снимком. Так, на фото Осадчая словно собирается взлететь на метле. Конечно же, с первой ассоциацией подписчики украинской телеведущей назвали ее "ведьмочкой".
"Главное в нашем деле - чувство юмора)) #парковкадлямелтибезкоштовна #полетіли", - подписала снимок Осадчая, сопроводив его хештегами.
Катя Осадчая на метле (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики ведущей поспешили подыграть ей.
"Катя, полегче на поворотах!" – улыбается liliiadulskaia.
"О! У Кати новый транспорт", - подшучивает ageevyuri.
"Судя по метле - ведьма... Судя по очкам - боится света... Ведьмочка вампирша?" – смеется ivan.ormanzhi.
"Скорость превысила и шляпку сдуло?" – пишет perepilica3107.
"Хороший выбор авто. Главное, что вам идет", - комментирует oursounl777.
Скриншот комментариев instagram.com/kosadcha
Телеведущая Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее подписчики телеведущей сравнили ее с выпускницей, после того, как Катя Осадчая появилась в атласном платье-футляре по щиколотку, с открытыми плечами.
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