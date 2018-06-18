"Обережніше на поворотах": Катя Осадча на мітлі повеселила мережу

Фанати телеведучої підіграли їй і припустили, що її капелюшок здуло вітром
Популярна телеведуча Катя Осадча вирішила трохи повеселитися, розбавивши "гламурні" фото на своїй instagram-сторінці забавним домашнім знімком. Так, на фото Осадча немов збирається злетіти на мітлі. Звичайно ж, з першою асоціацією підписники української телеведучої назвали її "відьмочкою".
"Головне в нашій справі - почуття гумору)) #парковкадлямелтибезкоштовна #полетіли", - підписала знімок Осадча, супроводивши його хештегами.
Катя Осадча на мітлі (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники ведучої поспішили підіграти їй.
"Катя, полегше на поворотах!" – посміхається liliiadulskaia.
"О! У Каті новий транспорт", - жартує ageevyuri.
"Судячи по мітлі - відьма... Судячи по очках - боїться світла... Відьмочка вампірша?" – сміється іван.ormanzhi.
"Перевищила швидкість і капелюшок здуло?" – пише perepilica3107.
"Хороший вибір авто. Головне, що вам йде", - коментує oursounl777.
Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha
Телеведуча Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше підписники телеведучої порівняли її з випускницею, після того, як Катя Осадча з'явилася в атласній сукні-футлярі по щиколотку, з відкритими плечима.
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