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"Обережніше на поворотах": Катя Осадча на мітлі повеселила мережу

STYLERЗірки        18.06.2018 - 14:14

Фанати телеведучої підіграли їй і припустили, що її капелюшок здуло вітром

Популярна телеведуча Катя Осадча вирішила трохи повеселитися, розбавивши "гламурні" фото на своїй instagram-сторінці забавним домашнім знімком. Так, на фото Осадча немов збирається злетіти на мітлі. Звичайно ж, з першою асоціацією підписники української телеведучої назвали її "відьмочкою".

"Головне в нашій справі - почуття гумору)) #парковкадлямелтибезкоштовна #полетіли", - підписала знімок Осадча, супроводивши його хештегами.

Катя Осадча на мітлі

Катя Осадча на мітлі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої поспішили підіграти їй.

"Катя, полегше на поворотах!" – посміхається liliiadulskaia.

"О! У Каті новий транспорт", - жартує ageevyuri.

"Судячи по мітлі - відьма... Судячи по очках - боїться світла... Відьмочка вампірша?" – сміється іван.ormanzhi.

"Перевищила швидкість і капелюшок здуло?" – пише perepilica3107.

"Хороший вибір авто. Головне, що вам йде", - коментує oursounl777.

Катя Осадча

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше підписники телеведучої порівняли її з випускницею, після того, як Катя Осадча з'явилася в атласній сукні-футлярі по щиколотку, з відкритими плечима.

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Теги: Катя Осадча
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