"Обережніше на поворотах": Катя Осадча на мітлі повеселила мережу

Нагадаємо, раніше підписники телеведучої порівняли її з випускницею, після того, як Катя Осадча з'явилася в атласній сукні-футлярі по щиколотку, з відкритими плечима .

Популярна телеведуча Катя Осадча вирішила трохи повеселитися, розбавивши "гламурні" фото на своїй instagram-сторінці забавним домашнім знімком. Так, на фото Осадча немов збирається злетіти на мітлі. Звичайно ж, з першою асоціацією підписники української телеведучої назвали її "відьмочкою".

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