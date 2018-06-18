"Дуже поганий": відомий російський співак був у кроці від самогубства

Артист більше 10 років знаходиться в депресії

Відомий російський співак Андрій Губін був в кроці від того, щоб звести рахунки з життям. Про це розповідає російське видання Starhit.

Друзі відомого російського співака Андрія Губіна всерйоз побоюються за його здоров'я. Вони вмовляли лягти музиканта в лікарню.

Справа в тому, що майже 10 років тому його наздогнала рідкісна хвороба, яка змусила його піти зі сцени. Медики поставили йому діагноз "лівостороння прозопалгия". Ця недуга скувала лицьові нерви музиканта і з-за постійних болів він не можу посміхатися і співати.

Він перестав виступати, відмовився від особистого життя і звів свої появи на публіці до мінімуму.

Фото: Андрій Губін (instagram.com/gubin_andrey)

"Андрій дуже поганий, нескінченна депресія пожирає його зсередини. Так розумію, у нього була якась психологічна травма, наклавша глибокий відбиток. Губину постійно здається, що все болить – лице, тіло, хоча це не так. Він замкнувся, ні з ким не хоче спілкуватися, майже не виходить з дому... Близькі переживають що він такими темпами може і руки на себе накласти", - розповів продюсер Губіна Тарас Ващишин.

На початку 2018 року співак переїхав до Уфи, місто свого дитинства, де зняв простору квартиру в центрі. Зайнявся спортом.

А нещодавно Андрій Губін повідомив, що хотів би знову зайнятися творчістю. Однак повноцінній творчій роботи заважає важкий стан, в якому вже багато років перебуває співак.

"Я не раз просив Губіна звернутися за допомогою до фахівців. Наполегливо відмовляється! Якщо його зв'язати по руках і ногах і відвезти в лікарню, може, щось і вийде", – говорить Ващишин.

Андрій Губін каже, що музика для нового хіта вже готова, а текст знаходиться ще в процесі.

"Так, ми працюємо з Андрієм. Довго переконував його спробувати знову почати творити і чув відмову. Казав, що боїться. Мовляв, вже не буде того успіху, як в молодості. Але як-то Губін наспівав сходинку, і я зрозумів: голос у нього такий же, впізнаваний, треба цим скористатися. Музику ми придумали, зараз він збирається повернутися в Уфу писати текст. Мабуть, там простіше працюється, спокійніше – все-таки місто його дитинства",- підтвердив цю інформацію продюсер.

До речі, одіозний Кобзон потрапив до лікарні.

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