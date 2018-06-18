"Очень плох": известный российский певец был в шаге от самоубийства

Артист более 10 лет находится в депрессии

Известный российский певец Андрей Губин был в шаге от того, чтобы свести счеты с жизнью. Об этом рассказывает российское издание Starhit.

Друзья известного российского певца Андрея Губина всерьез опасаются за его здоровье. Они уговаривали лечь музыканта в больницу.

Дело в том, что почти 10 лет тому назад его настигла редкая болезнь, которая заставила его уйти со сцены. Медики поставили ему диагноз "левосторонняя прозопалгия". Этот недуг сковал лицевые нервы музыканта и из-за постоянных болей он не могу улыбаться и петь.

Он перестал выступать, отказался от личной жизни и свел свои появления на публике к минимуму.

Фото: Андрей Губин (instagram.com/gubin_andrey)

"Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри. Так понимаю, у него была какая-то психологическая травма, наложившая глубокий отпечаток. Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело, хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома... Близкие переживают что он такими темпами может и руки на себя наложить", - рассказал продюсер Губина Тарас Ващишин.

В начале 2018 года певец переехал в Уфу, город своего детства, где снял просторную квартиру в центре. Занялся спортом.

А недавно Андрей Губин сообщил, что хотел бы снова заняться творчеством. Однако полноценной творческой работе мешает тяжелое состояние, в котором уже много лет пребывает певец.

"Я не раз просил Губина обратиться за помощью к специалистам. Упорно отказывается! Если его связать по рукам и ногам и отвезти в больницу, может, что-то и получится", – говорит Ващишин.

Андрей Губин говорит, что музыка для нового хита уже готова, а текст находится еще в процессе.

"Да, мы работаем с Андреем. Долго убеждал его попробовать снова начать творить и слышал отказ. Говорил, что боится. Мол, уже не будет того успеха, как в молодости. Но как-то Губин напел строчку, и я понял: голос-то у него такой же, узнаваемый, надо этим воспользоваться. Музыку мы придумали, сейчас он собирается вернуться в Уфу писать текст. Видимо, там проще работается, спокойнее – все-таки город его детства",- подтвердил эту информацию продюсер.

Кстати, одиозный Кобзон попал в больницу.

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