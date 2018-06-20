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"Одним кадром": Тіна Кароль підкорила фанатів пікантним розрізом на сукні (фото)

STYLERЗірки        20.06.2018 - 17:21
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Українська співачка потрапила в кадр французького фотографа

Відома українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників відвертим знімком, який був зроблений відомим французьким фотографом. Відповідне фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Кадр з фотокниги знаменитого французького фотографа Serban D Argen "Тіна Кароль. Одним кадром", - сказала вона.

Більш того, за словами Кароль, виручені від продажу фотокниги кошти вона планує витратити на допомогу дітям.

"Всі гроші, виручені від продажу фотокниги, будуть спрямовані в Благодійний фонд Тіни Кароль "Полюс тяжіння" на допомогу дитячим онкологічним лікарням України", - підкреслила співачка.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

У той же час користувачі мережі були вражені відвертим вирізом на сукню співачки.

"Господи, Тіночка, я не розумію – як можна бути такою вродливою? Дуже гарне фото", - сказала користувач Liza1000.

"Тіна плаття просто відпад. Ти зводиш нас з розуму", - підкреслив юзер Сонечка Тисячна.

"Як вам вдається лише одними очима передати зміст і настрій фото?", - сказав юзер hjvlkbfdhjc_o.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

До речі, фанати відомої української співачки Тіни Кароль на честь річниці весілля з Євгеном Огіром показали архівні фотографії з церемонії їх одруження.

"15 червня, для Тіни Кароль особливий день: десять років тому вона пов'язала своє життя з улюбленим чоловіком, батьком її сина Вені. 15 червня 2008 року Тіна Кароль і Євген Огір повінчалися у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври", - йдеться в повідомленні.

Що ви не знали про Тіну Кароль (video.rbc.ua)

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Теги: Тіна Кароль, співачка, Сеть
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