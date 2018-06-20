"Одним кадром": Тина Кароль покорила фанатов пикантным разрезом на платье (фото)

Украинская певица попала в кадр французского фотографа

Известная украинская певица Тина Кароль поразила поклонников новым откровенным снимком, который был сделан известным французским фотографом. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Кадр из фотокниги знаменитого французского фотографа Serban D’Argen "Тина Кароль. Одним кадром", - сказала она.

Более того, по словам Кароль, вырученные от продажи фотокниги средства она планирует потратить на помощь детям.

"Все деньги, вырученные от продажи фотокниги, будут направлены в Благотворительный фонд Тины Кароль "Полюс притяжения" на помощь детским онкологическим больницам Украины", - подчеркнула певица.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

В то же время пользователи сети были поражены откровенным вырезом на платье певицы.

"Господи, Тиночка, я не понимаю – как можно быть такой красивой? Очень красивое фото", - сказала пользователь Liza1000.

"Тина, платье просто отпад. Ты сводишь нас с ума", - подчеркнул юзер Сонечка Тысячная.

"Как вам удается только одними глазами передать смысл и настроение фото?", - сказал юзер hjvlkbfdhjc_o.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Кстати, фанаты известной украинской певицы Тины Кароль в честь годовщины ее свадьбы с Евгением Огиром показали архивные фотографии с церемонии их бракосочетания.

"15 июня, для Тины Кароль особенный день: десять лет назад она связала свою жизнь с любимым мужчиной, отцом ее сына Вени. 15 июня 2008 года Тина Кароль и Евгений Огир обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Что вы не знали о Тине Кароль (video.rbc.ua)