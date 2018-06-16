"Особенный день": фанаты Тины Кароль показали архивные фото со свадьбы певицы

Супруг исполнительницы скончался несколько лет назад

Фанаты известной украинской певицы Тины Кароль в честь годовщины ее свадьбы с Евгением Огиром показали архивные фотографии с церемонии их бракосочетания. Снимки были опубликованы в Instagram.

"15 июня, для Тины Кароль особенный день: десять лет назад она связала свою жизнь с любимым мужчиной, отцом ее сына Вени. 15 июня 2008 года Тина Кароль и Евгений Огир обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Фото: свадьба Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Более того, фанаты показали видеозапись с церемонии венчания певицы.

"Моя любовь никогда не угаснет. Мне трудно что либо сказать и поделиться тем, что чувствую. Это не только в этот день так непросто. Не просто всегда, а сегодня... еще сложнее. Фантомная радость... как будто мы выпьем шампанского до дна за наше десятилетие в браке, но... в тот же момент горечь разлуки и недосказаны слова благодарности, и не выражено все почтение и уважение тебе, родной Женечка", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: свадьба Тины Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Следует уточнить, что Евгений Огир скончался 28 апреля 2013-го года в одной из больниц из-за онкологии.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 15 Чер 2018 р. о 11:16 PDT

Видео: вечание Тины кароль (tinakarol_fantina)

Кстати, украинская певица Тина Кароль предстала в новом образе. Артистка поделилась на странице в Instagram снимком, на котором ее просто не узнать. Другая стрижка и новый цвет волос звезды сразили наповал ее поклонников. Как оказалось, Кароль сменила имидж для съемок в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова "Бывшие".

Тина, к слову, исполнила в фильме главную роль. Певица сыграла роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.