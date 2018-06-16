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"Особливий день": фанати Тіни Кароль показали архівні фото з весілля співачки

STYLERЗірки        16.06.2018 - 14:58
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Чоловік виконавиці помер кілька років тому

Фанати відомої української співачки Тіни Кароль на честь річниці весілля з Євгеном Огіром показали архівні фотографії з церемонії їх одруження. Знімки були опубліковані в Instagram.

"15 червня, для Тіни Кароль особливий день: десять років тому вона пов'язала своє життя з улюбленим чоловіком, батьком її сина Вені. 15 червня 2008 року Тіна Кароль та Євген Огір повінчалися у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври", - йдеться в повідомленні.

Фото: весілля Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Більше того, фанати показали відеозапис з церемонії вінчання співачки.

"Моя любов ніколи не згасне. Мені важко щось сказати і поділитися тим, що відчуваю. Це не тільки в цей день так непросто. Не просто завжди, а сьогодні... ще складніше. Фантомна радість... як ніби ми вип'ємо шампанського до дна за наше десятиліття у шлюбі, але... у той же момент гіркота розлуки і недоговорені слова подяки, і не виражено всі шану і повагу тобі, рідний Женечка", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: весілля Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Слід уточнити, що Євген Огір помер 28 квітня 2013-го року в одній з лікарень через онкологію.

Відео: вечание Тіни кароль (tinakarol_fantina)

До речі, українська співачка Тіна Кароль з'явилася в новому образі. Артистка поділилася на сторінці в Instagram знімком, на якому її просто не впізнати. Інша стрижка і новий колір волосся зірки вбили наповал її шанувальників. Як виявилося, Кароль змінила імідж для зйомок в короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні".

Тіна, до речі, виконала у фільмі головну роль. Співачка зіграла роль дівчини, яка намагається вибудувати відносини зі своїм новим хлопцем, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх коханих.

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Теги: весілля, Тіна Кароль, венчание
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