"Океан Ельзи" вперше завів сторінку в Instagram

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

На сторінці гурту є лише один запис

Мегапопулярний український гурт "Океан Ельзи" нарешті завів офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram.

Поки що на сторінці гурту є тільки один запис.

"Тепер - офіційно! It's official! Привіт, instagram. OE", - вказано в першому записі "Океану Ельзи".

Скріншот поста (instagram.com/okeanelzy_official)

Також до запису була прикріплена фотографія з учасниками музичного колективу.

Фото: Океан Ельзи (instagram.com/okeanelzy_official)

Відзначимо, що раніше музиканти мали сторінки тільки у Facebook, а також особистий аккаунт вів лідер колективу Святослав Вакарчук у Twitter.

Користувачі соцмереж привітали улюблену групу в коментарях і почали активно підписуватися на новостворену сторінку.

"Нарешті", Раді бачити улюблену групу", "Буду уважно слідкувати за вами", "Круто як", - пишуть фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)

"Вітаю, любі мої. Дуже рада бачити, дуже скучила, дуже чекаю зустрічі, тільки музика, тільки ОЕ!", "Так довго на Вас чекав!", "Ходить легенда що вони відповідають на коменти", - додали в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/okeanelzy_official)

Раніше повідомлялося, що група "Океан Ельзи" випустила кліп на пісню "В небо жене", реліз якої пісні відбувся 14 червня.

За словами Святослава Вакарчука, мелодія до композиції "В небо жене" з'явилася ще під час його перебування в Стенфордському університеті взимку 2018 року, де він не тільки навчався, а й знаходив час для джем-сейшенів з друзями.

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