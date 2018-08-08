Оксана Марченко на шоу Танці з зірками: генеральний директор "1+1" відреагував на скандал

Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Олександр Ткаченко прокоментував протест журналістів

Журналісти ТСН оголосили протест у зв'язку з імовірною появою Оксани Марченко в проекті "Танці з зірками" на каналі "1+1". Ситуацію прокоментував генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко. Про це написала журналіст Наталя Лігачова в соцмережі Facebook.

"Ми неодноразово заявляли, що робота служб інформації в "1 + 1 медіа" будується виключно на засадах редакційної свободи та неупередженості. Журналісти мають право висловлювати свою думку в тому числі і з приводу рішень каналу. Проте, хотів би зазначити, що в проекті "Танці з зірками" беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від їх політичних поглядів і переконань", - зазначив Ткаченко.

"Як показують результати досліджень, серед тих, кого було б цікаво побачити глядачам на паркеті - в тому числі, і Оксана Марченко. Впевнені, серед 14 пар учасників кожен зможе знайти собі фаворитів", - заявив він.

Оксана Марченко є дружиною Віктора Медведчука. Їхня донька Дарина – хрещениця Володимира Путіна і Світлани Медведєвої – дружини колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

Скріншот поста (facebook.com/ivangrebenyuk)

Нагадаємо, прем'єра нового сезону шоу відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк прийняла виклик і передала естафету відразу двом зіркам.

Вона кинула виклик #танціззіркамиchallenge провідному бекстейджа минулого сезону проекту Артему Гагаріну і телеведучої Оксани Марченко.

До речі, нещодавно п'яний автомийники викрав і розбив "гелик" Оксани Марченко.

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