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Олег Винник пояснив, чому смерть матері не стала причиною скасування концерту в Тернополі

STYLERЗірки        29.05.2018 - 19:02
Фото: Олег Винник (facebook.com-Olegg.Vynnyk.official)
Фото: Олег Винник (facebook.com-Olegg.Vynnyk.official)

Артист додає, що дарувати щастя людям – це його ноша

Відомий український співак Олег Винник, незважаючи на горе в родині, не скасував концерт у Тернополі.

Концерт на Тернопільському міському стадіоні Олег Винник присвятить пам'яті своєї матері, яка померла 29 травня.

"Мама завжди була веселою людиною, душею компанії, любила співати. Останнім часом вона сильно хворіла. Пару днів тому мені сказала: не переживай, мені вже краще, але мої дні підходять. А ще побажала, щоб я завжди був здоровий, щасливий і ніколи не відміняв жодного концерту у своєму житті. Тому сьогодні всі пісні я буду співати для своєї матері", - каже співак.

Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Артист додає, що дарувати щастя людям – це його ноша. І він з честю буде нести свій хрест.

Кілька років тому Олег втратив батька, який помер від серцевого нападу.

Раніше Олег Винник зізнався, чому не виступає в Росії.

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Теги: Олег Винник
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