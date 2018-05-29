Олег Винник объяснил, почему смерть матери не стала причиной отмены концерта в Тернополе

Артист добавляет, что дарить счастье людям – это его ноша

Известный украинский певец Олег Винник, несмотря на горе в семье, не отменил концерт в Тернополе.

Концерт на Тернопольском городском стадионе Олег Винник посвятит памяти своей матери, которая умерла 29 мая.

"Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери", - говорит певец.

Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Артист добавляет, что дарить счастье людям – это его ноша. И он с честью будет нести свой крест.

Несколько лет назад Олег потерял отца, который скончался от сердечного приступа.

Ранее Олег Винник признался, почему не выступает в России.

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