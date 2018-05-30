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Олег Винник присвятив концерт померлій матері: з'явилося відео зі зверненням співака

STYLERЗірки        30.05.2018 - 17:31
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk

Виконавець пояснив, чому не скасував виступ в Тернополі

Відомий український співак Олег Винник, у якого 28 травня померла мама, не дивлячись на траур, дав концерт у Тернополі. Під час виступу співак звернувся до глядачів зі сцени. У соцмережі Instagram з'явилося відео зі словами виконавця.

Винник пояснив, що концерт – виконання волі його матері, яка взяла з нього обіцянку, що він ніколи не скасує жодного концерту.

"Я знаю, за цей концерт мене будуть багато засуджувати. Я хочу сказати лише одне. Я виконую волю Божу і прохання своєї матері", - зазначив співак.

"Буквально кілька днів тому я телефонував своїй матері, запитав, як справи. Вона просто на кілька днів потрапила в лікарню. Мати мені відповіла: "Зі мною все в порядку. Я знаю, мої дні вже підходять. Але ти повинен пообіцяти, що ти будеш здоровим і будеш дарувати людям радість, нести щастя і ніколи не скасуєш жодного концерту", - сказав зі сцени Винник.

Відео: Олег Винник в Тернополі (instagram.com/antoshchuktania)

Мама Олега Винника Ганна Яківна жила в селі Черкаської області. Вона тривалий час хворіла і перенесла три інсульти. Кілька тижнів тому їй виповнилося 80 років.

Відео: Олег Винник на концерті (instagram.com/antoshchuktania)

Раніше повідомлялося, що в сім'ї Олега Винника сталося горе.

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Теги: Олег Винник
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