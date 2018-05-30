Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Олег Винник посвятил концерт умершей маме: появилось видео с обращением певца

STYLERЗвёзды        30.05.2018 - 17:31
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk

Исполнитель объяснил, почему не отменил выступление в Тернополе

Известный украинский певец Олег Винник, у которого 28 мая умерла мама, не смотря на траур, дал концерт в Тернополе. Во время выступления певец обратился к зрителям со сцены. В соцсети Instagram появилось видео со словами исполнителя.

Винник объяснил, что концерт – исполнение воли его матери, которая взяла с него обещание, что он  никогда не отменит ни одного концерта.

"Я знаю, за этот концерт меня будут многие осуждать. Я хочу сказать лишь одно. Я выполняю волю Божью и просьбу своей матери", - отметил певец.

"Буквально несколько дней назад я звонил своей матери, спросил, как дела. Она просто на несколько дней попала в больницу. Мать мне ответила: "Со мной все в порядке. Я знаю, мои дни уже подходят. Но ты должен пообещать, что ты будешь здоровым и будешь дарить людям радость, нести счастье и никогда не отменишь ни одного концерта", - сказал со сцены Винник.

Видео: Олег Винник в Тернополе (instagram.com/antoshchuktania)

Мама Олега Винника Анна Яковлевна жила в селе Черкасской области. Она длительное время болела и перенесла три инсульта. Несколько недель назад ей исполнилось 80 лет.

Видео: Олег Винник на концерте (instagram.com/antoshchuktania)

Ранее сообщалось, что в семье Олега Винника случилось горе.

Что вы не знали о любимце страны (видео: STYLER.rbc.ua)

Олег Винник объяснил, почему смерть матери не стала причиной отмены концерта в Тернополе "Как можно ехать, когда погибают люди": Олег Винник признался, почему не выступает в России
Теги: Олег Винник
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top