Олег Винник посвятил концерт умершей маме: появилось видео с обращением певца

Исполнитель объяснил, почему не отменил выступление в Тернополе

Известный украинский певец Олег Винник, у которого 28 мая умерла мама, не смотря на траур, дал концерт в Тернополе. Во время выступления певец обратился к зрителям со сцены. В соцсети Instagram появилось видео со словами исполнителя.

Винник объяснил, что концерт – исполнение воли его матери, которая взяла с него обещание, что он никогда не отменит ни одного концерта.

"Я знаю, за этот концерт меня будут многие осуждать. Я хочу сказать лишь одно. Я выполняю волю Божью и просьбу своей матери", - отметил певец.

"Буквально несколько дней назад я звонил своей матери, спросил, как дела. Она просто на несколько дней попала в больницу. Мать мне ответила: "Со мной все в порядке. Я знаю, мои дни уже подходят. Но ты должен пообещать, что ты будешь здоровым и будешь дарить людям радость, нести счастье и никогда не отменишь ни одного концерта", - сказал со сцены Винник.

Публикация от Tania Antoshchuk (@antoshchuktania) 29 Май 2018 в 2:07 PDT

Видео: Олег Винник в Тернополе (instagram.com/antoshchuktania)

Мама Олега Винника Анна Яковлевна жила в селе Черкасской области. Она длительное время болела и перенесла три инсульта. Несколько недель назад ей исполнилось 80 лет.

Публикация от Tania Antoshchuk (@antoshchuktania) 29 Май 2018 в 1:47 PDT

Видео: Олег Винник на концерте (instagram.com/antoshchuktania)

Ранее сообщалось, что в семье Олега Винника случилось горе.

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