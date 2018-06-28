Олег Винник зізнався, у чому суть його нового треку з жартівливою назвою "Пчела Майя"

За словами Винника, пісня виникла не просто так - на її створення його надихнули реальні люди

Всеукраїнський тур 44-річного Олега Винника з новою програмою "Ти в курсі" набирає обертів. Після серії успішних концертів в Ужгороді, Львові, Чернівцях, Вінниці, Полтаві, Житомирі артист виступив на стадіонах Хмельницького та Івано-Франківська. До речі, у Франківську напередодні концерту весь день йшов дощ. А коли співак вийшов на сцену, над стадіоном з'явилася подвійна веселка. Крім того, місцеві жителі хором зізналися музикантові в любові, заспівавши рядки одного з найпопулярніших хітів Винника: "А мені добре з тобою...".

В рамках шоу виконавець представив кілька авторських музичних новинок. Особливо припав до смаку глядачам танцювальний трек з жартівливою назвою "Пчела Майя". Саме ця пісня стала приводом для масових флешмобів. У кожному місті шанувальники артиста підносять йому всілякі презенти з "бджолиною" атрибутикою: від пам'ятних сувенірів до креативних частувань.

Олег Винник - Пчела Майя (відео: youtube/O V)

Олег Винник розкрив карти і поділився історією створення композиції, яку за короткий період встигли полюбити слухачі.

"Моя Бджола Майя - це прообраз дівчини, яка дуже любить квіти і прикрашає ними все навколо. З одного боку, така фанатична любов виглядає кумедно. Але якщо поспостерігати за людиною, можна відзначити щиру посмішку на її обличчі. А від цієї посмішки і в оточуючих людей піднімається настрій. Зізнатися, пісня далася мені досить нелегко. Оскільки хотілося не тільки провести іронічну паралель, але і донести основний посил треку. До речі, композиція народилася не на порожньому місці. На її написання надихнули реальні люди", - каже артист.

Олег Винник під час туру "Ти в курсі" (фото: прес-служба співака)

Нагадаємо, концертний тур Олега Винника "Ти в курсі" охопить понад 30 міст. 30 червня музикант повторить своє грандіозне шоу на стадіоні Білої Церкви. Потім, 28 липня, порадує жителів Південної Пальміри виступом на одеському "Чорноморці".

Нагадаємо, раніше Олег Винник вразив шанувальниць своїм підтягнутим тілом. Фанати співака відзначили, що він просто красень і атлет.

Олег Винник: цікаві факти про співака (відео: STYLER.rbc.ua)