Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.18
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.57
Межбанк BID 30.54
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Уокер, техасский рейнджер": Олег Винник поразил фанатов своим телом (фото)

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 21:26
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист показал, как тренируется в Карпатах

Популярный украинский певец Олег Винник удивил фанатов своим телом. Соответствующие снимки артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

На фото запечатлена тренировка Олега Винника в горах и на кадрах отчетливо видно физическую форму артиста.

"Тренироваться среди такой красоты вдвойне приятно", - подписал фото певец.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Фанаты Олега Винника пришли в восторг от фотографий.

"Красавчик Аполлон", - пишут они.

"Огонь. Хотим увидеть ваши кубики!" – попросили фанаты.

"Та да! Вдыхать чистый воздух полной грудью – оздоровление всего тела. Вам, Олег, в пору уже принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу, так суперовски накачали мышцы!" – отметили пользователи.

"Уокер, техасский рейнджер", - сравнили в сети певца с героем одноименного сериала, которого сыграл Чак Норрис.

Ранее Олег Винник на тракторе показал, что такое "нормальные мужские игрушки".

Что вы не знали о любимце страны

Олег Винник станет хедлайнером одного из крупнейших фестивалей Европы "Развратная волчица": в Ивано-Франковске требуют освятить стадион после выступления Винника
Теги: Олег Винник
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь