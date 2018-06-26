"Уокер, техасский рейнджер": Олег Винник поразил фанатов своим телом (фото)

Артист показал, как тренируется в Карпатах
Популярный украинский певец Олег Винник удивил фанатов своим телом. Соответствующие снимки артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
На фото запечатлена тренировка Олега Винника в горах и на кадрах отчетливо видно физическую форму артиста.
"Тренироваться среди такой красоты вдвойне приятно", - подписал фото певец.
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Фанаты Олега Винника пришли в восторг от фотографий.
"Красавчик Аполлон", - пишут они.
"Огонь. Хотим увидеть ваши кубики!" – попросили фанаты.
"Та да! Вдыхать чистый воздух полной грудью – оздоровление всего тела. Вам, Олег, в пору уже принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу, так суперовски накачали мышцы!" – отметили пользователи.
"Уокер, техасский рейнджер", - сравнили в сети певца с героем одноименного сериала, которого сыграл Чак Норрис.
Ранее Олег Винник на тракторе показал, что такое "нормальные мужские игрушки".
Что вы не знали о любимце страны