"Уокер, техасский рейнджер": Олег Винник поразил фанатов своим телом (фото)

Артист показал, как тренируется в Карпатах

Популярный украинский певец Олег Винник удивил фанатов своим телом. Соответствующие снимки артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

На фото запечатлена тренировка Олега Винника в горах и на кадрах отчетливо видно физическую форму артиста.

"Тренироваться среди такой красоты вдвойне приятно", - подписал фото певец.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Фанаты Олега Винника пришли в восторг от фотографий.

"Красавчик Аполлон", - пишут они.

"Огонь. Хотим увидеть ваши кубики!" – попросили фанаты.

"Та да! Вдыхать чистый воздух полной грудью – оздоровление всего тела. Вам, Олег, в пору уже принимать участие в соревнованиях по бодибилдингу, так суперовски накачали мышцы!" – отметили пользователи.

"Уокер, техасский рейнджер", - сравнили в сети певца с героем одноименного сериала, которого сыграл Чак Норрис.

Ранее Олег Винник на тракторе показал, что такое "нормальные мужские игрушки".

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