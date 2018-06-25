Олег Винник на тракторе показал, что такое "нормальные мужские игрушки" (видео)

Артист предстал в необычном для себя амплуа
Украинский певец Олег Винник удивил поклонников поездкой на тракторе. Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, что Олег Винник сидит за рулем трактора и рассекает по стадиону.
Видео: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
"Дорогие друзья, как вы видите, жизнь артиста состоит не только из концертов, но и из нормальных мужских игрушек. Трактор", - говорит в видео Олег Винник.
Таким образом артист проанонсировал свой грядущий концерт в Белой Церкви.
Кстати, Олег Винник станет хедлайнером одного из крупнейших фестивалей Европы.
Популярный украинский певец Олег Винник станет хедлайнером крупнейшего фестиваля Восточной Европы - Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля. Как стало известно, секс-символ украинской эстрады выступит в первый день фестиваля.
Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать "народными".
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