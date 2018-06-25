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Олег Винник на тракторе показал, что такое "нормальные мужские игрушки" (видео)

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 22:25
Фото: Олег Винник (РБК-Украина)
Фото: Олег Винник (РБК-Украина)

Артист предстал в необычном для себя амплуа

Украинский певец Олег Винник удивил поклонников поездкой на тракторе. Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что Олег Винник сидит за рулем трактора и рассекает по стадиону.

 

 

Видео: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Дорогие друзья, как вы видите, жизнь артиста состоит не только из концертов, но и из нормальных мужских игрушек. Трактор", - говорит в видео Олег Винник.

Таким образом артист проанонсировал свой грядущий концерт в Белой Церкви.

Кстати, Олег Винник станет хедлайнером одного из крупнейших фестивалей Европы.

Популярный украинский певец Олег Винник станет хедлайнером крупнейшего фестиваля Восточной Европы - Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля. Как стало известно, секс-символ украинской эстрады выступит в первый день фестиваля.

Артист представит эксклюзивную программу, состоящую преимущественно из рок-баллад и самых популярных хитов, которые сегодня по истине можно назвать "народными". 

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Теги: Олег Винник
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