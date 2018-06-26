"Уокер, техаський рейнджер": Олег Винник вразив фанатів своїм тілом (фото)

Артист показав, як тренується в Карпатах

Популярний український співак Олег Винник здивував фанатів своїм тілом. Відповідні знімки артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

На фото зображена тренування Олега Винника в горах і на кадрах чітко видно фізичну форму артиста.

"Тренуватися серед такої краси подвійно приємно", - підписав фото співак.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Фанати Олега Винника прийшли в захват від фотографій.

"Красунчик Аполлон", - пишуть вони.

"Вогонь. Хочемо побачити ваші кубики!" - попросили фанати.

"Та да! Вдихати чисте повітря на повні груди - оздоровлення всього тіла. Вам, Олег, в пору вже брати участь в змаганнях з бодібілдингу, так суперовськи накачали м'язи!" - відзначили користувачі.

"Вокер, техаський рейнджер", - порівняли в мережі співака з героєм однойменного серіалу, якого зіграв Чак Норріс.

Раніше Олег Винник на тракторі показав, що таке "нормальні чоловічі іграшки".

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