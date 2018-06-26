"Уокер, техаський рейнджер": Олег Винник вразив фанатів своїм тілом (фото)

Артист показав, як тренується в Карпатах
Популярний український співак Олег Винник здивував фанатів своїм тілом. Відповідні знімки артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
На фото зображена тренування Олега Винника в горах і на кадрах чітко видно фізичну форму артиста.
"Тренуватися серед такої краси подвійно приємно", - підписав фото співак.
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Фанати Олега Винника прийшли в захват від фотографій.
"Красунчик Аполлон", - пишуть вони.
"Вогонь. Хочемо побачити ваші кубики!" - попросили фанати.
"Та да! Вдихати чисте повітря на повні груди - оздоровлення всього тіла. Вам, Олег, в пору вже брати участь в змаганнях з бодібілдингу, так суперовськи накачали м'язи!" - відзначили користувачі.
"Вокер, техаський рейнджер", - порівняли в мережі співака з героєм однойменного серіалу, якого зіграв Чак Норріс.
Раніше Олег Винник на тракторі показав, що таке "нормальні чоловічі іграшки".
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