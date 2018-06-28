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Олег Винник признался, в чем суть его нового трека с шутливым названием "Пчела Майя"

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 03:02
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

По словам Винника, песня возникла не просто так - на ее создание его вдохновили реальные люди

Всеукраинский тур 44-летнего Олега Винника с новой программой "Ты в курсе" набирает обороты. После серии успешных концертов в Ужгороде, Львове, Черновцах, Виннице, Полтаве, Житомире артист выступил на стадионах Хмельницкого и Ивано-Франковска. К слову, во Франковске накануне концерта весь день шел дождь. А когда певец вышел на сцену, над стадионом появилась двойная радуга. Кроме того, местные жители хором признались музыканту в любви, спев строчки одного из самых популярных хитов Винника: "А мне хорошо с тобою…".

В рамках шоу исполнитель представил несколько авторских музыкальных новинок. Особенно пришелся по вкусу зрителям танцевальный трек с шутливым названием "Пчела Майя". Именно эта песня стала поводом для массовых флешмобов. В каждом городе поклонники артиста преподносят ему всевозможные презенты с "пчелиной" атрибутикой: от памятных сувениров до креативных угощений.

Олег Винник - Пчела Майя (видео: youtube/O V)

Олег Винник раскрыл карты и поделился историей создания композиции, которую за короткий период успели полюбить слушатели.

"Моя Пчела Майя - это прообраз девушки, которая очень любит цветы и украшает ими все вокруг. С одной стороны, такая фанатичная любовь выглядит забавно. Но если понаблюдать за человеком, можно отметить искреннюю улыбку на его лице. А от этой улыбки и у окружающих людей поднимается настроение. Признаться, песня далась мне довольно нелегко. Поскольку хотелось не только провести ироничную параллель, но и донести основной посыл трека. К слову, композиция родилась не на пустом месте. На ее написание вдохновили реальные люди", - говорит артист.

 

Олег Винник во время тура "Ты в курсе" (фото: пресс-служба певца) 

Напомним, концертный тур Олега Винника "Ты в курсе" охватит более 30 городов. 30 июня музыкант повторит свое грандиозное шоу на стадионе Белой Церкви. Затем, 28 июля, порадует жителей Южной Пальмиры выступлением на одесском "Черноморце".

Напомним, ранее Олег Винник поразил поклонниц своим подтянутым телом. Фанаты певца отметили, что он просто красавец и атлет. 

Олег Винник: интересные факты о певце (видео: STYLER.rbc.ua) 

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Теги: Олег Винник
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