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Олег Винник на тракторі показав, що таке "нормальні чоловічі іграшки" (відео)

STYLERЗірки        25.06.2018 - 22:25
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Артист з'явився в незвичному для себе амплуа

Український співак Олег Винник здивував шанувальників поїздкою на тракторі. Відповідне відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, що Олег Винник сидить за кермом трактора і розсікає по стадіону.

 

 

Відео: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Дорогі друзі, як ви бачите, життя артиста складається не тільки з концертів, але і з нормальних чоловічих іграшок. Трактор", - говорить в відео Олег Винник.

Таким чином артист проанонсував свій прийдешній концерт в Білій Церкві.

До речі, Олег Винник стане хедлайнером одного з найбільших фестивалів Європи.

Популярний український співак Олег Винник стане хедлайнером найбільшого фестивалю Східної Європи - Atlas Weekend, який пройде в Києві з 3 по 8 липня. Як стало відомо, секс-символ української естради виступить в перший день фестивалю.

Артист представить ексклюзивну програму, що складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів, які сьогодні по істині можна назвати "народними".

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Теги: Олег Винник
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