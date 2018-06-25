Олег Винник на тракторі показав, що таке "нормальні чоловічі іграшки" (відео)

Артист з'явився в незвичному для себе амплуа

Український співак Олег Винник здивував шанувальників поїздкою на тракторі. Відповідне відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, що Олег Винник сидить за кермом трактора і розсікає по стадіону.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 23 Чер 2018 р. о 9:12 PDT

Відео: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Дорогі друзі, як ви бачите, життя артиста складається не тільки з концертів, але і з нормальних чоловічих іграшок. Трактор", - говорить в відео Олег Винник.

Таким чином артист проанонсував свій прийдешній концерт в Білій Церкві.

До речі, Олег Винник стане хедлайнером одного з найбільших фестивалів Європи.

Популярний український співак Олег Винник стане хедлайнером найбільшого фестивалю Східної Європи - Atlas Weekend, який пройде в Києві з 3 по 8 липня. Як стало відомо, секс-символ української естради виступить в перший день фестивалю.

Артист представить ексклюзивну програму, що складається переважно з рок-балад і найпопулярніших хітів, які сьогодні по істині можна назвати "народними".

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