Ольга Фреймут розповіла, які книжки повинна прочитати кожна панянка

Ведуча поділилася списком улюбленої літератури

Ведуча Ольга Фреймут, яка в 3 сезоні реаліті "Від пацанки до панянки" стала директором Школи, розповіла, які три книги, на її думку, повинна прочитати кожна жінка. У списку її улюблених творів виявилися і зарубіжні, і українські письменники. Про це повідомляє Новий канал.

Серед улюблених книг Фреймут опинилася Біблія. Ведуча вважає, що це зібрання текстів може допомогти людині в будь-якій життєвій ситуації. "Книга, яка стане рятувальницею у складні моменти життя. Цитати звідти допомагають мені у сумнівах: "Ваше слово хай буде: так-так, ні-ні. А що більше над це, то те від лукавого", – Евангелие от Матфея", - сказала вона..

Також директор Школи панянок порадила познайомитися з творчістю американської письменниці Айн Ренд. "Айн Ренд з її філософією навчить поважати і любити себе. Після прочитання "Атлант розправив плечі" я перестала звинувачувати світ у своїх проблемах, навчилася заробляти гроші, робити те, що хочу, і не витрачати час на те, що не хочу", - зізналася Фреймут.

Провідна зазначила, що дуже любить читати вірші Ліни Костенко, Василя Симоненка та Марини Цвєтаєвої. "Поезія – спа для душі. Коли хочеться плакати – шукаю подумки улюблені рядки: "Двори стоять у хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина! Але чому я думаю про Вас? Я Вас давно забути вже повинна"", - додала Фреймут.

Нагадаємо, що новий епізод шоу Від пацанки до панянки вийде в середу, 21 березня, на Новому каналі та онлайн у нас на Styler.