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Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 випуск

STYLERТВ-шоу        21.03.2018 - 15:06
Фото: Новий канал
Фото: Новий канал

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде в середу, 21 березня, на Новому каналі.

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 випуск покаже, як Ольга Фреймут продовжить перетворювати пацанок в справжніх дам і навчить їх бути хорошими господинями.

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 випуск

У цьому випуску викладачі Школи пацанок продовжать виховання дівчат і навчать їх секретам українських господинь. Українські легенди свідчать, що колись дівчат, які не вміли вести домашнє господарство і смачно готувати, не брали заміж. Для того, щоб учасниці відчули особливості національної культури, їх відправлять в історичне село, де їм потрібно буде познайомитися з місцевими традиціями.

Хто з дівчат покине проект, а хто ще на крок наблизитися до звання "леді", - дивіться в 5 випуску 3 серіала тв-шоу Від пацанки до панянки в ефірі Нового каналу та онлайн у нас на Styler.

Ведучий "Холостяка 8" розповів про сюрпризи нового сезону шоу Голос країни: 8 сезон 8 випуск дивитися онлайн
Теги: ТВ-шоу, Від пацанки до панянки
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