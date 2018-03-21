Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде в середу, 21 березня, на Новому каналі.

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 випуск покаже, як Ольга Фреймут продовжить перетворювати пацанок в справжніх дам і навчить їх бути хорошими господинями.

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 випуск

У цьому випуску викладачі Школи пацанок продовжать виховання дівчат і навчать їх секретам українських господинь. Українські легенди свідчать, що колись дівчат, які не вміли вести домашнє господарство і смачно готувати, не брали заміж. Для того, щоб учасниці відчули особливості національної культури, їх відправлять в історичне село, де їм потрібно буде познайомитися з місцевими традиціями.

Хто з дівчат покине проект, а хто ще на крок наблизитися до звання "леді", - дивіться в 5 випуску 3 серіала тв-шоу Від пацанки до панянки в ефірі Нового каналу та онлайн у нас на Styler.