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Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 выпуск

STYLERТВ-шоу        21.03.2018 - 15:06
Фото: Новый канал
Фото: Новый канал

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в среду, 21 марта, на Новом канале.

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 выпуск покажет, как Ольга Фреймут продолжит превращать пацанок в настоящих дам и научит их быть хорошими хозяйками. 

Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 выпуск

В этом выпуске преподаватели Школы пацанок продолжат воспитание девушек и научат их секретам украинских хозяек. Украинские легенды гласят, что когда-то девушек, которые не умели вести домашнее хозяйство и вкусно готовить, не брали замуж. Для того, чтоб участницы прочувствовали особенности национальной культуры, их отправят в историческое село, где им предстоит познакомиться с местными традициями. 

Кто из девушек покинет проект, а кто еще на шаг приблизиться к званию "леди", — смотрите в 5 выпуске 3 сериала тв-шоу Від пацанки до панянки в эфире Нового канала и онлайн у нас на Styler.

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Теги: ТВ-шоу, Від пацанки до панянки
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