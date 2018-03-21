Ольга Фреймут рассказала, какие книги должна прочесть каждая панянка

Ведущая поделилась списком любимой литературы

Ведущая Ольга Фреймут, которая в 3 сезоне реалити "Від пацанки до панянки" стала директором Школы, рассказала, какие три книги, по ее мнению, должна прочитать каждая женщина. В списке ее любимых произведений оказались и зарубежные, и украинские писатели. Об этом сообщает Новый канал.

Среди любимых книг Фреймут оказалась Библия. Ведущая считает, что это собрание текстов может помочь человеку в любой жизненной ситуации. "Книга, которая станет спасительницей в сложные моменты жизни. Цитаты оттуда помогают мне во время сомнений: "Но да будет слово ваше: "да" – "да"; "нет" – "нет"; а что сверх этого, то от лукавого", - Евангелие от Матфея", - сказала она. .

Также директор Школы панянок посоветовала познакомиться с творчеством американской писательницы Айн Рэнд. "Айн Рэнд с ее философией научит уважать и любить себя. После прочтения "Атлант расправил плечи2 я перестала обвинять мир в своих проблемах, научилась зарабатывать деньги, делать то, что хочу, и не тратить время на то, что не хочу", - призналась Фреймут.

Ведущая отметила, что очень любит читать стихи Лины Костенко, Василия Симоненко и Марины Цветаевой. "Поэзия - спа для души. Когда хочется плакать - ищу мысленно любимые строки: "Дворы стоят в цветной метели астр,. Как в розовой или лазурной вьюге. Но почему ж я думаю о Вас? Ведь мы давно должны забыть друг друга"",- добавила Фреймут.

Напомним, что новый эпизод шоу Від пацанки до панянки выйдет в среду, 21 марта, на Новом канале и онлайн у нас на Styler.